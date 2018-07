Zaragoza contrata ex-técnico do México Javier Aguirre

Aguirre, que comandou o México na Copa do Mundo da África do Sul e já treinou os times espanhóis Atlético de Madri e Osasuna, assinou contrato até o fim de junho, com opção de renovar por mais um ano se ajudar o clube a sair da parte de baixo da tabela e evitar o rebaixamento.

"Treinar o Real Zaragoza é um desafio, é uma das equipes grandes da Espanha por sua história", afirmou Aguirre em entrevista coletiva no estádio La Romareda.

"Temos que reunir todos, olharmos para o mesmo lado. Temos um plantel de qualidade, suficiente para sair desta situação. Além disso, ainda falta muito campeonato e temos tempo para nos recuperarmos", acrescentou.

Aguirre, que vai completar 52 anos em dezembro, encerrou sua segunda temporada como treinador do México no fim de junho, após perder por 3 x 1 para a Argentina nas oitavas de final do Mundial da África do Sul.

(Reportagem de Iain Rogers)