Zaragoza empata com o Getafe na estreia de Aguirre O Zaragoza obteve bom resultado nesta segunda-feira na estreia do técnico Javier Aguirre, que comandou o México durante a Copa do Mundo da África do Sul. Jogando fora de casa, o lanterna do Campeonato Espanhol segurou o empate por 1 a 1 com o Getafe, mesmo jogando parte do segundo tempo com um jogador a menos.