Zaragoza perde em casa e segue ameaçado no Espanhol O Zaragoza foi derrotado pelo Osasuna em casa, neste domingo, por 3 a 1, e segue ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe permaneceu com 39 pontos, mesma pontuação do La Coruña, primeiro time na zona da degola, que leva desvantagem no confronto direto.