Zaragoza vai a Madri, bate o Rayo e encerra jejum Depois de um mês colecionando tropeços, o Zaragoza voltou a vencer nesta segunda-feira, no fechamento da 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe foi até a capital Madri para enfrentar o Rayo Vallecano e voltou de lá com uma vitória por 2 a 0 na bagagem, abrindo folga com relação à zona de rebaixamento.