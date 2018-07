Zaragoza vence no encerramento da rodada na Espanha

BILBAO - Mesmo fora de casa, o Zaragoza derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0, neste sábado, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, a última deste ano. Apono, de pênalti, e Helder Postiga marcaram os gols da vitória, ambos no primeiro tempo do jogo.

A importante vitória fora de casa serviu para afastar o Zaragoza da zona de rebaixamento. O time chegou aos 22 pontos e subiu para o 12º lugar. Ficou na frente até mesmo do próprio Athletic Bilbao, que permanece com 21 pontos, agora na 13ª colocação.

Com a realização do jogo entre Athletic Bilbao e Zaragoza, está encerrada a 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A liderança isolada é do Barcelona, que soma incríveis 49 pontos de 51 possíveis e tem nove de vantagem sobre o segundo colocado Atlético de Madrid.

Por causa da paralisação para as festas de fim de ano, o Campeonato Espanhol volta a ser disputado apenas no dia 5 de janeiro, quando estão programados quatro jogos na abertura da 18ª rodada.