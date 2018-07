Zárate troca de clube em Londres e reforça o Queens Park Rangers

Cada vez mais sem espaço entre os grandes do futebol europeu, o atacante Mauro Zárate trocou de clube de novo. Nesta terça-feira, o argentino de 27 anos foi anunciado como novo reforço do Queens Park Rangers, o QPR, seguindo, assim, na primeira divisão da Inglaterra.

Titular da Lazio entre 2008 e 2011, Zárate começou a perder espaço na Inter de Milão, depois de custar mais de 20 milhões de euros aos milaneses. Ele ainda voltou à Lazio, passou com destaque pelo Vélez Sarsfield, clube pelo qual foi formado na Argentina, mas novamente se escondeu, desta vez no West Ham, onde jogou no semestre passado.

Apesar da má fase, Zárate é cobiçado pela seleção chilena. Sem chances na Argentina, ele já avisou que aceita defender o país em que nasceu seu pai. Assim, é esperada a convocação dele na próxima lista do técnico Jorge Sampaoli, para que seja testado antes da Copa América.