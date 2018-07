Zaytsev e Savin, a melhor dupla da história do vôlei Vyacheslav Zaytsev e Aleksandr Borisovich Savin formaram a melhor dupla da história do vôlei masculino. Zaytsev era o levantador e Savin, o meio de rede. A jogada rápida junto à rede era mortal para os adversários. A sincronia perfeita fazia com que a bola batida por Savin fosse indefensável.