Zé Carlos e Bill são suspensos por 9 jogos após briga no duelo CRB x América-MG O julgamento dos atacantes Bill, do América-MG, e Zé Carlos, do CRB, aconteceu nesta sexta-feira, na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. E o júri resolveu não aliviar a situação de ambos. Pela maioria de votos, os jogadores foram punidos com nove jogos de suspensão pela expulsão e briga no duelo dos times, no dia 4 de agosto, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.