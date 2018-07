Zé Carlos e Bill têm suspensão reduzida após briga no duelo CRB x América-MG

Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena dos atacantes Bill e Zé Carlos de nove para seis jogos, após a briga em que os dois se envolveram no duelo entre América-MG e CRB, válido pela 19.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Eles trocaram socos e tapas após serem expulsos no início de agosto.

Tanto Bill quanto Zé Carlos foram suspensos inicialmente com nove jogos de suspensão, após julgamentos do STJD realizado há um mês. América-MG e CRB, então, entraram com recurso e conseguiram a redução da pena, aprovada pelo Pleno do tribunal nesta quinta.

Bill já cumpriu duas partidas de suspensão, contra Náutico e Goiás. Sem poder contar com ele para a partida desta sexta-feira, contra o Ceará, às 21h30, na Arena Castelão, pela 24.ª rodada, o técnico Enderson Moreira vai escalar Hugo Almeida ao lado de Luan e Matheusinho.

Já Zé Carlos chegou a atuar diante do Oeste, na última rodada da Série B, graças a um efeito suspensivo. Agora, voltará a ser destaque da equipe alagoana no duelo diante do Brasil de Pelotas neste sábado, no Rio Grande do Sul.