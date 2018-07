Zé Carlos marca 3 contra o Paysandu e tira CRB do sufoco na Série B do Brasileiro

A festa foi toda alagoana. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, Cañete cobrou o escanteio no lado direito do campo de ataque e levantou para a grande área. A defesa do CRB subiu mais alto na linha da grande área e empurrou para o atacante Zé Carlos, entrando sozinho na segunda trave, só para empurrar.

Pouco tempo depois, aos 21 minutos, mais uma vez o entrosamento no campo de ataque foi o suficiente para vazar a defesa do Paysandu. Com velocidade, o meia Cañete acertou um passe açucarado para Zé Carlos, que ficou cara a cara com o goleiro e bateu forte, sem chances para o adversário.

No último suspiro do primeiro tempo, aos 45 minutos, o lance mais polêmico e que poderia mudar a história do jogo. Isso porque o Paysandu cobrou escanteio da direita, Juliano cortou e o time paraense jogou novamente na pequena área, onde estava Souza. O jogador chegou a empurrar para as redes, mas o árbitro viu toque de mão e invalidou o gol. Os jogadores ficaram reclamando muito do lance, mesmo após o apito final, mas o árbitro encerrou o primeiro tempo.

Os 45 minutos finais foram mais intensos que o primeiro tempo, com um Paysandu focado em balançar as redes e o CRB explorando os contra-ataques, principalmente com passes rápidos e ultrapassagens no campo ofensivo. Tanto que, aos 23, Marcos Martins acertou um lindo lançamento para Zé Carlos, que saiu novamente cara a cara com Juliano e estufou as redes.

Os dois voltam a campo já nesta terça-feira. Pela 15.ª rodada, o Paysandu recebe o América-MG, em Belém, e o CRB viaja até Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense.

FICHA TÉCNICA

CRB 3 x 0 PAYSANDU

CRB - Juliano; Marcos (Somália), Audálio, Diego Jussani e Pery; Olívio, Leandro Brasília, Josa; Cañete; Zé Carlos (Isac) e Jefferson Kanu (Maxwell). Técnico: Mazola Júnior.

PAYSANDU - Emerson; Yago Pikachu, Thiago Martins, Gualberto e João Lucas; Augusto Recife, Luis Felipe (Welinton Junior), Jhonnatan, Carlinhos (Carlos Alberto); Aylon (Edinho) e Souza. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Zé Carlos, aos 13 e aos 21 minutos do primeiro tempo; Zé Carlos, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pery, Josa e Leandro Brasília (CRB); Thiago Martins, Carlinhos, Carlos Alberto, Aylon e Souza (Paysandu).

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (PB).

RENDA - R$ 31.227,00.

PÚBLICO - 2.823 pagantes (4.191 no total).

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).