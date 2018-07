Zé Carlos marca mais um e CRB bate Paraná por 2 a 0 Sem aspirações na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB venceu o Paraná, que ainda corre risco de rebaixamento, por 2 a 0 nesta terça-feira à noite, no Estádio Rei Pelé, com um gol em cada tempo da partida, válida pela 35.ª rodada.