Zé Carlos marca três, CRB ganha do Macaé e se reabilita na Série B

Com três gols do atacante Zé Carlos, o CRB voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, o clube alagoano passou pelo Macaé pelo placar de 3 a 1, em partida realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió, no fechamento da oitava rodada.

Com o resultado, o CRB subiu para a 11.ª colocação com 10 pontos, a seis do América-MG, o primeiro time dentro do G4, a zona de acesso. O Macaé, por sua vez, voltou a tropeçar e fica estacionado em nono com 13. Na rodada anterior, havia perdido em casa para o Bragantino por 5 a 2.

O primeiro tempo foi aberto e com muitas chances de gols, que só saíram através da bola parada. O clube alagoano teve um início arrasador, fez o rival tentar se segurar como podia e abriu o marcador aos 17 minutos. Fernando Neto derrubou Pingo dentro da área e o árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, Zé Carlos bateu no canto direito do goleiro e mandou para o fundo das redes.

O Macaé equilibrou, mandou duas bolas na trave, mas faltou sorte para empatar. O CRB não titubeou, recuou e preferiu apostar no contra-ataque. Novamente da marca do cal, fez o segundo gol. Aos 37 minutos, Alisson segurou Clebinho dentro da área e pênalti marcado. Zé Carlos cobrou do mesmo jeito e fez o seu segundo na partida.

O segundo tempo foi todo do Macaé. O clube do Rio de Janeiro partiu para cima e o goleiro Julio César ia salvando como podia, até que aos 23 minutos Diego Corrêa diminuiu o marcador. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para o lateral, que soltou o pé para marcar.

Após o gol, o CRB voltou ao ataque e ainda marcou o terceiro gol para selar de vez a vitória. Aos 39 minutos, Maxwell lançou Zé Carlos, que tirou Brinner da jogada e bateu certeiro, sem chances para Fernando.

Na próxima rodada, o Macaé enfrenta o Botafogo no próximo sábado, às 16h30, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ). Já o CRB visita o lanterna Mogi Mirim no mesmo dia e horário, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

CRB 3 x 1 MACAÉ

CRB - Júlio Cesar; Maranhão, Sérgio Raphael, Audálio e Gleidson Souza (Somália); Olívio, Glaydson Almeida, Leandro Brasília (Fernando) e Clebinho; Pingo (Maxwell) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

MACAÉ - Fernando Ribeiro; Diego, Filipe Machado, Brinner e Henrique; Alisson (Marquinho), Dos Santos, Juninho e Fernando Santos (Vitinho); Fernando Neto (Jones) e Anselmo. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Zé Carlos (ambos de pênalti), aos 17 e aos 37 minutos do primeiro tempo; Diego Corrêa, aos 23, e Zé Carlos, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Júlio Cesar, Maxwell e Maranhão (CRB); Alisson, Dos Santos e Felipe Machado (Macaé).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 12.467,00.

PÚBLICO - 1.363 pagantes.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).