Zé Eduardo, agora no Coritiba, reencontra o Santos

CURITIBA - O atacante Zé Eduardo terá uma emoção diferente neste sábado, às 18h30, no estádio Couto Pereira, quando o Coritiba entrar em campo para enfrentar o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta, revelado na equipe paulista, retornou ao futebol brasileiro após temporadas na Europa e deve ser confirmado pelo técnico Celso Roth.

"Não posso dizer que há algum sentimento de vingança. Pelo contrário, tenho gratidão pelo Santos, foi o clube que me apresentou para o futebol, mas agora eu defendo a camisa do Coritiba e vou dar o máximo em campo", comentou o atleta.

Zé Eduardo deve iniciar a partida ao lado de Julio Cesar no ataque. O técnico Celso Roth, que não contará com o meia Alex por mais duas partidas, armou seu meio de campo com três volantes, deixando a criação somente com o meia Robinho. A equipe empatou na primeira rodada por 0 a 0 com a Chapecoense e tenta a primeira vitória na competição.