Zé Eduardo vê jogo chave para o Santos no sábado

Para o atacante Zé Eduardo, o Santos joga suas últimas chances de título no sábado, quando visita o Inter, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32.ª rodada do Brasileirão. Ele avalia que um tropeço nesta partida acaba definitivamente com a esperança santista de faturar o Brasileirão.

Atualmente, o Santos está em quarto lugar no campeonato, com 48 pontos, seis a menos do que o líder Fluminense. Por isso mesmo, encara o jogo contra o Inter como uma decisão. "É uma rodada chave. Se a gente ainda pensa em título, este é um jogo fundamental", disse Zé Eduardo.

"Só podemos pensar em três pontos, mas sabemos que será uma partida difícil, porque eles jogam em casa. Para a gente, só a vitória importa, porque, se perdermos, o título vai ficar difícil", afirmou Zé Eduardo, que é o vice-artilheiro do Santos no Brasileirão, com nove gols.