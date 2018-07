Zé Elias segue preso por não pagar pensão alimentícia

Preso na manhã de quinta-feira por falta de pagamento de pensão alimentícia à ex-mulher, com quem teve dois filhos, o ex-volante do Corinthians passou a noite na cela com mais sete presos.

Segundo informações da Polícia Civil, ele se apresentou à Divisão de Capturas depois de não ser localizado em sua residência, na zona sul da cidade. O valor devido por Zé Elias é de R$ 932.577,733, referentes ao período entre maio de 2008 e maio de 2010.

Zé Elias tem 34 anos e foi ídolo do Corinthians na década de 90. Além do clube do Parque São Jorge, ele defendeu clubes como Santos, Inter de Milão, Olympiakos e Bayer Leverkusen. O ex-jogador, aposentado em 2009, chegou a ser convocado pela seleção brasileira.