Zé Love chega ao Rio e deve fechar com Vasco

RIO - O atacante Zé Eduardo, o Zé Love, desembarcou na tarde deste sábado no Rio para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o Vasco. O jogador vinha atuando na Itália pelo Siena, mas tinha contrato com o Genoa, que o liberou para negociar com o clube brasileiro.

Apesar de o jogador ter sido liberado, ainda há alguns detalhes burocráticos que o Vasco precisa acertar com o Genoa antes de assinar o contrato. Com poucas oportunidades na Itália, Zé Eduardo teria até aceitado ganhar um salário menor no clube carioca para poder voltar ao Brasil.

O valor recebido por ele na Itália estava muito acima da atual realidade do Vasco, que passa por crise financeira e atrasou salários em diversos meses durante a temporada. Até por isso, o clube tem contratado reforços de menor expressão, como o goleiro Michel Alves, o volante Fillipe Soutto e o atacante Leonardo, enquanto perdeu alguns medalhões, como Juninho Pernambucano, Fernando Prass e Alecsandro.

Zé Eduardo tem 25 anos e foi revelado nas divisões de base do Palmeiras. Depois de rodar o interior paulista, recebeu uma chance no Santos em 2010 e 2011, quando viveu a melhor fase da carreira. Ele chamou a atenção do Genoa, foi contratado, mas nunca repetiu o bom futebol e foi emprestado ao Siena, onde também não foi bem.