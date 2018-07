Zé Love deixa o Goiás e fecha com time dos Emirados Árabes

Após uma passagem com poucos gols pelo Goiás, o atacante Zé Eduardo está de clube novo. Nesta quarta-feira, Zé Love, como é conhecido, foi apresentado como novo reforço do Al-Shaab CSC, da cidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. Ali, será comandado pelo ex-goleiro italiano Walter Zenga.

Zé Love, que já vestiu a camisa do novo clube nesta quarta-feira, vai encontrar um cenário difícil no mundo árabe. Após 13 jogos da liga local, o Al Shaab só soma dois pontos, tendo perdido 11 partidas.

"Estou muito empolgado com o projeto do clube e não pensei duas vezes quando recebi a proposta. Agora, quero trabalhar para fazer história e muitos gols com a camisa do Al Shaab nestes cinco meses. O futebol no mundo árabe vem crescendo muito e isso me deixa empolgado", elogiou Zé Love, que terá contrato apenas até o fim desta temporada 2015/2016.

O futebol dos Emirados Árabes Unidos conta com diversos jogadores brasileiros conhecidos do grande público, como Lima (ex-Benfica), Jô, Wanderley (ex-Flamengo e Cruzeiro), Everton Ribeiro (craque do Brasileirão de 2013 e 2014), Fellipe Bastos (ex-Grêmio), Nilmar, Caio (ex-Botafogo) e Denilson (ex-São Paulo), além do chileno Valdivia.