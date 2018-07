Zé Love estreia pelo Coritiba e marca na vitória sobre o Operário

SÃO PAULO - O ex-santista Zé Love estreou pelo Coritiba na noite de quinta-feira e foi decisivo para a vitória por 2 a 1 diante do Operário, no Couto Pereira. O atacante empatou a partida válida pelo Campeonato Paranaense aos 32 minutos do segundo tempo. Júlio César, oito minutos depois, colocou o time da casa na frente. "Com determinação e garra, e graças a Deus, eu consegui ajudar o Coritiba. Tive a oportunidade e fui muito feliz para marcar. Preciso agradecer aos profissionais do clube que me ajudaram a entrar em campo. Além disso, a torcida foi fundamental, tenho certeza de que no restante do ano ela vai nos ajudar muito", disse Zé Love, que marcou de cabeça após cruzamento pelo lado esquerdo.

O atacante chegou ao Coritiba em janeiro, após defender o Siena, da Itália. Com a camisa 7, entrou em campo como titular após um período de treinamentos específicos. "Zé estava muito tempo parado. Ele estava ansioso, e tem todos os méritos dessa vitória. Chamou o jogo e fez o gol", disse o técnico Dado Cavalcanti.

Zé Love, que defendeu o Santos entre 2010 e 2011, acabou vendido para o Genoa, da Itália. Pouco utilizado, acabou emprestado para o Siena. O atacante ficará no Coritiba até o fim do ano, por empréstimo. O time paranaense é o líder do Campeonato Estadual, com 17 pontos em nove jogos.