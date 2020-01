Zé Rafael comemora gol de letra em vitória do Palmeiras: 'Tentei improvisar'

O meio-campista Zé Rafael foi um dos destaques do Palmeiras na goleada por 4 a 0 sobre o Ituano nesta quarta-feira no estádio Novelli Junior na estreia das equipes no Campeonato Paulista. O jogador marcou o gol mais bonito da noite ao desviar de calcanhar para as redes.

"É um lance difícil, não tem muito o que fazer. Tentei improvisar. O único recurso que tentei foi a letra. Feliz pela ótima partida da equipe, estrear com o pé direito é importante. É continuar trabalhando, estamos no início do trabalho", declarou na saída do gramado.

Zé Rafael entrou no segundo tempo da partida, quando o time alviverde já havia praticamente garantido o resultado com gols de Marcos Rocha e Lucas Lima. O jogador espera agora colocar uma dúvida na cabeça do técnico Vanderlei Luxemburgo para o clássico de domingo contra o São Paulo. "Todos os anos têm sido assim, uma disputa sadia e acirrada pela posição. A concorrência não te deixa entrar na zona de conforto", comentou.

Titular na partida, o meia Lucas Lima minimizou o fraco desempenho da equipe no primeiro tempo e destacou o trabalho de Luxemburgo. "A gente teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo. O professor foi fundamental, passou tranquilidade e acertou as posições. No segundo deu para soltar mais, aí valeu esse resultado e a grande partida", disse.

Sobre o clássico contra o São Paulo, projetou: "Uma hora ou outra vamos ter que encarar. Bom que seja no começo do campeonato. Sabemos da dificuldade. É dar continuidade ao que a gente vem fazendo."