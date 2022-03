Zé Rafael cresce sob comando de Abel e é coroado com golaço: 'Nos preparamos para ganhar'

Autor do gol que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 que garantiu ao Palmeiras seu primeiro título da Recopa Sul-Americana, Zé Rafael gostou do comportamento aguerrido da equipe no Allianz Parque. Para o volante, o espírito de luta foi fundamental para o triunfo por 2 a 0 sobre o Athletico-PR.

"A gente pressionou, tivemos um espírito de luta muito forte. Nos preparamos para ganhar. Ano passado escapou e esse ano não podíamos deixar isso acontecer", falou o volante à Conmebol TV. Ele mencionou a perda da Recopa para o Defensa y Justicia no ano passado. Na ocasião, a equipe ficou sem o título ao ser derrotada nos pênaltis.

Reserva em Curitiba no duelo de ida porque havia acabado de voltar de lesão, Zé Rafael é um dos atletas que mais cresceu em desempenho sob o comando de Abel Ferreira. Tornou-se peça fundamental no time do português ao evoluir tática e tecnicamente. Prova disso é a bonita cobrança de falta que acertou na noite desta quarta-feira. "Sou um cara que trabalha muito, sempre em silêncio", disse.

No ano passado, Zé marcou dessa mesma maneira diante do Ceará, provando que é capaz de ser mais do que um ladrão de bolas. De criticado, ele passou a ser exaltado e saiu aplaudido de campo pela torcida no Allianz Parque quando foi substituído por Jailson. Nos momentos ruins, ele encontrou refúgio no boxe.

"A gente trabalha muito, treina e sabe que é difícil acertar uma batida dessa", reconheceu o volante. Ele cobrou a falta no canto direito do goleiro Santos, que tocou na bola, mas não a impediu de entrar. No fim, Danilo selou o triunfo com um arremate rasteiro no canto.

"Estou muito feliz. Acho que fica marcado na história, nas páginas do clube, era um título que o Palmeiras não tinha. Quando olharem nossos nomes lá estaremos marcados na história", resumiu Zé Rafael a respeito da primeira taça da Recopa conquistada pelo Palmeiras.