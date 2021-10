Zé Rafael deve ser novidade entre titulares do Palmeiras; Menino treina sem dores

O Palmeiras terá dois reforços na visita ao Grêmio, domingo, pelo Brasileirão. Após cumprir suspensão diante do Sport, Zé Rafael deve ser a novidade na escalação titular, enquanto Gabriel Menino está recuperado de lesão e ficará como opção de reserva.

Zé Rafael trabalhou normalmente com o grupo nesta sexta-feira e seu retorno pode fazer Danilo voltar à reserva. A definição da escalação ocorre neste sábado, no último trabalho antes do embarque para Porto Alegre.

Sem esconder que está utilizando o Brasileirão para aprimorar o time que decidirá a Libertadores com o Flamengo, dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, Abel Ferreira pode iniciar o jogo com a manutenção da equipe que começou o embate com os pernambucanos, apenas com a volta de Zé Rafael.

Mesmo entrando nem nos jogos, Gustavo Scarpa permaneceria como opção. Na frente, Luiz Adriano seria mantido após chamada de atenção por causa do gesto pedindo silêncio à torcida.

Recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo, Gabriel Menino trabalhou forte pelo segundo dia seguido com o grupo e deve ser relacionado para a viagem a Porto Alegre.

Abel Ferreira comandou um treino tático nesta sexta-feira, com atividades posicionais e orientação para movimentações construção de jogadas. Na sequência, dividiu o elenco em três equipes e realizou um trabalho técnico em campo reduzido.

A escalação diante do Grêmio, em Porto Alegre, deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.