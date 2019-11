Zé Rafael elogia Flamengo e diz ter ficado surpreso com goleada sobre o Corinthians

O meia Zé Rafael, do Palmeiras, elogiou nesta segunda-feira a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O jogador do time vice-líder da competição destacou os bons resultados do concorrente direto ao título e afirmou que já esperava uma vitória dos cariocas no último domingo, mas ficou surpreso pelo resultado diante do Corinthians ter sido por goleada, com um 4 a 1 no Maracanã.

Em entrevista ao SporTV, Zé Rafael disse que tirar os oito pontos de desvantagem para o Flamengo é um desafio, principalmente pela qualidade das atuações do time. "A gente sabe que o Flamengo está fazendo um ano fora da curva. Eles têm grande equipe, grandes jogadores, que estão sendo muito decisivos. Isso faz diferença dentro de campo. Esperava um resultado mais magro, pela qualidade das duas equipes, mas não foi surpreendente, não", disse.

O jogador foi decisivo no sábado, ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Allianz Parque. Foi o terceiro resultado positivo seguido do Palmeiras no Brasileiro. Na próxima quarta-feira, no Rio, a equipe tenta aumentar a sequência diante do Vasco, em São Januário, local da conquista do título nacional no ano passado.

Animado pelo gol, Zé Rafael comemora o bom momento e disse que a chegada do técnico Mano Menezes o ajudou, já que o treinador tentou contratá-lo no passado, quando ainda dirigia o Cruzeiro. "É bom quando o treinador te conhece. Não tinha trabalhado com ele ainda, mas ele procurou que eu fosse para o Cruzeiro. Hoje estou aqui trabalhando com ele, está me dando oportunidade, porque já acreditava em mim antes", contou.