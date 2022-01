Zé Rafael elogia pré-temporada e prevê evolução do Palmeiras com início dos jogos

Autor do primeiro gol do Palmeiras na temporada, o meio-campista Zé Rafael destacou a intensidade e importância da pré-temporada feita pelo clube e afirmou que a tendência é que o time evolua com o início dos jogos. O time enfrenta a Ponte Preta nesta quarta-feira e terá mais dois jogos pelo Paulistão (contra São Bernardo e Água Santa) antes de viajar para a disputa do Mundial de Clubes nos Emirados Árabes Unidos.

"Foi muito importante ter feito uma pré-temporada inteira sem lesão. A nossa equipe tem muito a ganhar com isso. A pré-temporada é a base para o ano todo e estamos nos preparando muito. Com o início dos jogos, a tendência é crescer taticamente, fisicamente e tecnicamente. Estamos seguindo os passos da maneira correta e procurando evoluir sempre", disse o jogador, que abriu caminho para a vitória sobre o Novorizontino na estreia do Paulistão.

Leia Também Gols-relâmpago marcam campanha do Palmeiras na conquista de título inédito da Copinha

Zé Rafael celebrou o gol marcado logo no primeiro jogo e falou que possui novas metas para a atual temporada. "Foi muito importante ter começado o ano com o pé direito e fazendo gol, pois eu me cobro muito por isso. No ano passado, eu acabei não fazendo uma marca muito boa, mas este ano estou com novas metas e espero ajudar o Palmeiras no máximo de jogos que eu puder", afirmou o camisa 8.

A preparação do time principal do Palmeiras para o duelo contra a Ponte Preta, que acontece na quarta, às 21h35, no Allianz Parque, foi finalizada nesta terça. Os jogadores treinaram movimentações, como cabeceio, e depois participaram de um trabalho técnico em campo reduzido. O treinamento foi finalizado com cobranças de faltas e pênaltis. Os atletas mais desgastados deixaram o treinamento mais cedo para realizar atividades regenerativas.

Zé Rafael também aproveitou para falar sobre o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado pelo Palmeiras após vitória por 4 a 0 sobre o Santos nesta terça. O meia do profissional foi semifinalista da competição em 2012, quando atuava pelo Coritiba.

"Queria dar parabéns aos meninos e dizer que estamos muito orgulhosos. A conquista foi o reflexo do quanto eles se prepararam. Eles mereceram, tiveram total mérito e entraram para a história do Palmeiras como os primeiros campeões do clube da Copa São Paulo. Parabéns e estamos juntos, molecada", completou Zé Rafael.