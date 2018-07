Zé Ricardo admite atuação ruim do Flamengo e celebra aposta em Matheus Sávio

O Flamengo se classificou às quartas de final da Copa do Brasil na noite de quarta-feira, mas o técnico Zé Ricardo desaprovou a atuação do time no triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético Goianiense, no Serra Dourada. Na sua avaliação, o time perdeu o foco após abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com o gol marcado pelo peruano Guerrero e poderia até ter sido surpreendido por um adversário que havia vencido com facilidade, por 3 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

"Duas coisas nos fizeram mal: a boa atuação de sábado e o gol muito cedo. Algo que era para ser bom acabou sendo ruim. Não foi o jogo que gostaríamos de ter feito, principalmente no critério técnico, mas não dar os créditos ao Atlético seria um erro", disse.

O alívio para o Flamengo só veio aos 34 minutos do segundo tempo, quando Matheus Sávio marcou o segundo gol do time. Zé Ricardo celebrou que a sua aposta tenha dado certo, ainda mais após o jovem jogador, de apenas 20 anos, ser alvo de críticas em razão do seu desempenho que culminou na eliminação da equipe na fase de grupos da Copa Libertadores.

"A palavra não é bancar, é seguir nossas convicções e nossos critérios. Tentamos manter a estratégia com o Trauco e o Ederson. O Matheus, dentro das opções que tínhamos no banco, era o que mais tem jogado", disse.

Zé Ricardo também justificou a decisão de não colocar o jovem atacante Vinicius Júnior em campo durante o segundo tempo da partida com o Atlético-GO. "Hoje no Flamengo ninguém pensa nada sozinho, temos profissionais em todas as áreas com muita capacidade. Vamos continuar tendo esse cuidado. Já mostrou que está pegando o jeito e ver um jogo como este de hoje, decisivo, no banco, também faz parte do amadurecimento", disse.

Após avançar na Copa do Brasil, o Flamengo volta a jogar no próximo domingo, quando vai visitar o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Brasileirão.