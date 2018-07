Zé Ricardo admite atuação ruim do Vasco no empate com o Sport

O técnico Zé Ricardo exibiu insatisfação com o desempenho do Vasco no empate por 1 a 1 com o Sport, na noite de segunda-feira, na Ilha do Retiro, na conclusão da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador apontou erros da atuação da equipe até mesmo na etapa inicial, quando abriu o placar, e avaliou que o time desperdiçou chances de assegurar o triunfo no segundo tempo.

"Não fizemos uma partida da maneira que esperávamos. Sabíamos da pressão inicial, jogando na casa do adversário, e cometemos erros no primeiro tempo. No segundo, a ansiedade em fazer mais um gol acabou nos prejudicando um pouco. Com isso, o Sport acabou tendo mais tempo de bola", disse.

A partida na Ilha do Retiro ficou marcada pela decisão do árbitro Sandro Meira Ricci de anular um pênalti marcado por ele próprio para o Sport durante o segundo tempo. Zé Ricardo destacou que a decisão foi acertada, pois a bola não atingiu o braço do zagueiro Anderson Martins.

"De onde a gente estava realmente é longe do lance. Assistindo depois, podemos afirmar que não foi pênalti. A bola realmente bateu no ombro do Anderson Martins. Ainda bem que foi corrigida a marcação, ou seria mais um erro no Campeonato Brasileiro", afirmou.

O empate deixou o Vasco em nono lugar no Brasileirão com 32 pontos. O time voltará a jogar no próximo sábado, em casa, diante da Chapecoense, e Zé Ricardo destacou a importância de o time vencer no seu estádio.

"Temos impor nosso ritmo dentro de casa. Precisamos desses pontos e teremos quatro dias de preparação para a partida contra a Chapecoense. Vamos trabalhar bastante e esperamos ver um Vasco diferente do que vimos hoje (segunda-feira)", comentou o treinador vascaíno.