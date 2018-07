Zé Ricardo admite insatisfação e promete 'avaliação' no Flamengo

Com apenas uma vitória em cinco jogos neste Brasileirão, o técnico Zé Ricardo admite sua insatisfação com o rendimento do Flamengo e promete fazer nova avaliação da equipe rubro-negra para promover mudanças. O último revés aconteceu na noite desta quarta-feira, diante do Sport, por 2 a 0, fora de casa.

"Logicamente não é o início de campeonato que esperávamos. Temos que parar, avaliar e ver onde podemos melhorar para começar a conquistar as vitórias e subir na tabela", declarou o treinador, depois da derrota em Recife. "Precisamos fazer as avaliações porque, se o resultado não está aparecendo, precisamos mudar."

Zé Ricardo avisou que esta avaliação será interna para escolher alternativas no elenco. "São avaliações que faremos internamente, com a comissão técnica e os atletas também. É um momento difícil e delicado, temos que estar com a cabeça fria para tomar decisões", disse o técnico. "Não se trata de testar, e sim ver jogadores que podem render mais neste momento, que é difícil para todos nós."

Uma destas "alternativas" deve ser Diego, principal reforço da equipe destes últimos meses. Voltando de lesão, o meia ganhou oportunidade na noite de quarta, mas não escondeu a falta de ritmo.

"Estavam programados apenas 45 minutos de jogo para ele. Fez um esforço muito grande, profissional como ele é, deixamos mais no segundo tempo, combinamos no máximo 60 minutos. Não podemos correr o risco de perder um atleta como ele. Infelizmente saiu o segundo gol e ficou mais difícil", comentou Zé Ricardo.

Com seis pontos, o Flamengo está em 14º lugar na tabela. Na próxima rodada, o adversário será o Avaí, no domingo, em Florianópolis.