Zé Ricardo afirma que eliminação serve como lição para o Flamengo no Brasileirão

A surpreendente eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na última quarta-feira, pelo chileno Palestino, ainda repercute. Nesta sexta-feira, na véspera do duelo com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Zé Ricardo afirmou que a queda ainda incomoda, mas servirá como lição para a sequência do torneio nacional. Além disso, destacou a importância de o time recuperar o nível de atuação que o colocou na vice-liderança da competição.

"Acho que todo treinador tem como principal incômodo não apresentar em campo o que você vem trabalhando e se prepara para fazer. Tiramos lições. As feridas servem para olharmos para as cicatrizes e entendermos o porquê delas estar ali. Olhar para frente, mas não esquecer os erros do passado. Precisamos voltar a jogar o futebol que vínhamos apresentando em condições adversas e vencermos jogos de forma mais contundente, mas sempre respeitando todos os adversários", disse.

Zé Ricardo, porém, tentou tirar peso do duelo com o São Paulo, negando que ele ganhou em importância em razão da queda na Sul-Americana. Na sua visão, o duelo será difícil independentemente da derrota da última quarta-feira.

"A preocupação com o São Paulo existiria em qualquer situação. Jogar no Morumbi nunca foi fácil. Independente do resultado de quarta-feira, temos que entrar em campo firmes. Na nossa carreira tem sucessos e insucessos, e não será a eliminação na Sul-Americana que vai tirar nossa concentração dessa partida. Estamos bem no Brasileirão e temos que seguir em frente", afirmou.

Zé Ricardo, porém, revelou que teve uma conversa com os jogadores do Flamengo após a eliminação para o Palestino, pedindo para que eles não se abalem em razão da queda na Sul-Americana. E lembrou que o momento no Brasileirão é ótimo, com seis vitórias e um empate nas últimas sete rodadas, o que deixou a equipe carioca a apenas um ponto do líder Palmeiras.

"Passamos para os atletas que teremos que continuar pensando jogo a jogo e dando peso a todas as partidas. Não tenho dúvidas de que eles entendem isso. Meu pesar durou apenas até a reapresentação ontem. Agora, o foco está totalmente no São Paulo. O Flamengo tem suas armas, suas forças e vive um bom momento na competição. Faremos uma atuação nessa tônica para conseguirmos um bom resultado no Morumbi", comentou.