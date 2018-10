Zé Ricardo aposta na torcida e faz mistério sobre time do Botafogo

O técnico Zé Ricardo fez mistério nesta sexta-feira sobre a escalação do Botafogo para o jogo contra o Bahia, sábado, no Engenhão. E pediu o apoio da torcida para conquistar os três pontos que farão a equipe carioca voltar a sonhar com uma vaga no G6, a zona de classificação à próxima Copa Libertadores.

"Todas as equipes tentam fazer do seu campo sua força maior e manter uma média de pontos e com a gente não é diferente. Treinamos aqui frequentemente e isso é importante, ainda mais quando a torcida faz uma festa bonita como já fez e amanhã [sábado] teremos mais uma partida e contamos com o apoio do nosso torcedores para termos a felicidade de sermos empurrados por mais uma vitória", declarou o treinador, nesta sexta-feira.

Para tanto, Zé Ricardo pregou foco no jogo deste sábado para o elenco deixe para trás a eliminação recente diante do próprio Bahia, na Copa Sul-Americana. "O nosso foco tem que estar voltado para o Campeonato Brasileiro e na importância desse jogo. Logicamente gostaríamos de ter passado na Sul-Americana, mas infelizmente saímos no pênalti. Agora é uma nova realidade, outro momento e vamos trabalhar para fazermos um jogo no nosso melhor nível."

Será o quarto duelo entre Botafogo e Bahia somente nesta temporada. E Zé Ricardo não prevê maiores alterações no estilo de jogo do rival. "Acho difícil uma mudança de ambas as equipes. Os times se conhecem bastante, assim como os treinadores. Pode acontecer uma mudança ou outra por conta de característica. Sem dúvida será uma partida difícil e por isso temos feito esse pedido de ajuda para a nossa torcida, o que é muito importante para nós."

Na tentativa de surpreender o adversário, o técnico botafoguense manteve o mistério sobre a escalação da sua equipe. "Eu não vou confirmar ninguém, temos essa dificuldade de saber se vamos contar com o Jean. O Marcelo entrou lá em Fortaleza na dele, mas se o Jean tiver condições ele vai para o jogo. A certeza fica só para amanhã [sábado]", desconversou.

Zé Ricardo também evitou indicar quem serão os substitutos dos suspensos Carli e Matheus Fernandes. Jean, recuperado de lesão, é uma das possíveis novidades da equipe carioca.