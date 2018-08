Zé Ricardo celebra fim do jejum do Botafogo: 'Vitória importantíssima'

O fim da sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileirão dá confiança ao Botafogo, de acordo com o técnico Zé Ricardo. Depois de derrotar o Sport por 2 a 0, neste sábado, no Engenhão, no Rio, o treinador comemorou o resultado que distancia o time da zona de rebaixamento.

"A gente vê um grupo embolado lá em cima na tabela. Nossa realidade é jogo a jogo. Precisávamos fazer esses três pontos aqui. Foi importantíssima a vitória. Se encerrou uma sequência de quatro jogos em 10 dias. Por isso, o primeiro tempo foi um pouco abaixo. O Sport poderia até ter feito um gol. O segundo foi mais consistente e conseguimos vencer em casa. Tive dois jogos difíceis e hoje fizemos valer o mando. A gente sabia que seria um jogo pesado", disse o técnico ao site oficial do Botafogo.

Recém-contratado, Erik foi titular do Botafogo pela primeira vez. "Ele já está conosco há uma semana. Conversei para saber como ele gostaria de atuar, apresentou níveis excelentes para jogar. Um atleta importante e espero que ele possa me ajudar ainda muito", disse o treinador, que também teve de fazer uma alteração no gol da equipe.

"A gente tinha um certo receio com o Saulo, porque ele reclamava de incômodo. O Diego está há bastante tempo no clube. É muito calmo, muito participativo nos treinamentos, foi o goleiro do título do Brasileiro Sub-20, em 2016. Não é fácil para um garoto", analisou Zé Ricardo, que não tem disponíveis os goleiros Gatito Fernández, que se recupera de lesão no punho, e Jefferson, em tratamento por causa de fratura no tórax.

"Acho que o Saulo já estará recuperado para o jogo contra o Grêmio. O Gatito está mais próximo do que o Jefferson, que teve uma contusão mais séria. Não sei uma previsão exata", explicou o técnico.