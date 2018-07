Zé Ricardo celebra 'ótima performance' do Flamengo e minimiza chances perdidas

O técnico Zé Ricardo ficou bastante satisfeito com o triunfo flamenguista sobre o Figueirense neste domingo pela manhã. Diante de um Pacaembu lotado, em São Paulo, o time rubro-negro foi superior ao longo dos 90 minutos e não teve maiores dificuldades para fazer 2 a 0, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Nossa preocupação no início de jogo foi com relação a concentração da equipe e ao forte calor. Conseguimos ajustar a equipe antes do jogo, já que a escalação do Figueirense nos surpreendeu um pouco. Tivemos uma ótima performance e poderíamos até ter feito mais gols, mas isso também deve-se muito à boa atuação individual do Gatito, com muitas defesas importantes na partida", declarou.

De fato, o goleiro Gatito Fernández foi um dos responsáveis pelo placar não ter sido mais elástico, tendo defendido um pênalti, inclusive, cobrado por Leandro Damião. O próprio Damião, aliás, e seu substituto no segundo tempo, Felipe Vizeu, abusaram dos gols perdidos neste domingo. Para a sorte deles, Willian Arão e Diego, também de pênalti, não desperdiçaram suas oportunidades e selaram o placar.

"Naturalmente, nossos meio-campistas apareceram mais, tendo em vista a postura defensiva do adversário. E ocuparam os espaços na frente da área. Os atacantes estão lá para fazer gols. Damião não converteu o pênalti por méritos de Gatito. Vizeu perdeu duas chances, o que é natural por sua falta de ritmo e pela ansiedade para mostrar serviço. Felizmente, foram chances que não fizeram falta, no entanto, será um ponto observado por nós", disse Zé Ricardo.

Com o resultado, o Flamengo manteve a perseguição ao Palmeiras na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time paulista está na frente, com 51 pontos, somente um de vantagem para o rival rubro-negro.