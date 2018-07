Zé Ricardo cobra garra e comprometimento no Vasco para clássico com o Flamengo

Invicto há seis partidas no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai precisar ainda mais de garra, comprometimento e concentração para enfrentar o Flamengo neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada da competição.

Esse, ao menos, foi o discurso de Zé Ricardo nesta sexta-feira. Ex-treinador do Flamengo, ele elogiou o adversário e cobrou um time aguerrido para superar o rival. Caso consiga, o Vasco vai subir para a sétima colocação e entrar na zona de classificação para Copa Libertadores, ultrapassando rival nos critérios de desempate - o time está em oitavo com 43 pontos, três atrás do adversário de sábado.

"Chegamos nesse clássico motivados, com a expectativa de fazer uma grande partida. A gente sabe que precisa ser daqui para frente um Vasco aguerrido, organizado, que vai lutar por todas as bolas em todos os momentos da partida. O nosso torcedor pode ter certeza que isso não vai faltar. O comprometimento de todos com a instituição é muito grande", apontou o treinador, reforçando a cobrança para o clássico.

"Vamos procurar duelar, no bom sentido, com a equipe do Flamengo, tentando potencializar o que temos de bom e diminuir as qualidades do adversário. Se nós conseguirmos estar concentrados e sermos competentes, temos tudo para conquistar um bom resultado, pois temos conhecimento e habilidade para vencer", acrescentou.

E um dos fatores que exigirá o esforço redobrado do Vasco é a própria qualidade do elenco do Flamengo, conforme indicou Zé Ricardo. "Acredito que será um jogo bastante físico. Logicamente teremos que estar 100% atentos em todos os momentos, pois o Flamengo possui um elenco muito forte, irá dar trabalho com qualquer formação que entrar em campo. Acredito que, se tivermos um nível alto de concentração, poderemos sair com um bom resultado, uma vitória", completou.