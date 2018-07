Zé Ricardo comanda treino tático e encerra preparação do Flamengo para o clássico

O técnico Zé Ricardo comandou neste sábado um treino tático no Ninho do Urubu e encerrou a preparação no Flamengo para o clássico de domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Após retornarem da seleção peruana, o lateral-esquerdo Trauco e o atacante Paolo Guerrero treinaram normalmente e estão confirmados como titulares. Já o meia argentino Mancuello fez um trabalho específico e deve ser desfalque.

Embora Zé Ricardo não tenha confirmado a escalação, a expectativa é de que o volante Cuellar seja mantido entre os titulares. A principal dúvida fica na definição do companheiro de Réver na zaga. Juan e Rafael Vaz brigam pelo posto.

Independentemente de quem será o seu companheiro, o zagueiro festejou muito sua renovação com o Flamengo, anunciada na sexta-feira. O novo vínculo será válido até o fim da temporada 2019.

"Fico muito feliz com a renovação. Isso acaba dando uma certa tranquilidade para que eu possa fazer meu trabalho da melhor maneira possível", comentou Réver, que também avaliou o clássico com o Fluminense.

"É um jogo totalmente diferente dos quais encontramos até o momento. Enfrentamos algumas vezes o Fluminense, tivemos a felicidade de vencer a maior parte dos confrontos contra eles, mas sabemos a dificuldade que será", completou.