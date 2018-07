Zé Ricardo começa a analisar possíveis substitutos de Rafael Vaz e Diego no Fla

O Flamengo fez nesta terça-feira pela manhã o segundo treino desta semana visando o duelo diante do Atlético-PR, domingo, às 17 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o técnico Zé Ricardo começou a analisar os possíveis substitutos do zagueiro Rafael Vaz, que está vetado do confronto por causa de uma lesão no ombro, e do meia Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Ainda não foi possível ter uma impressão mais clara sobre quem irá ocupar os lugares dos dois titulares, pois nesta terça o treino coletivo dirigido por Zé Ricardo foi realizado em campo reduzido, com dois times com apenas cinco jogadores de cada lado na linha. Foi apenas o primeiro trabalho tático da semana da equipe, que voltará a trabalhar na manhã desta quarta.

Na zaga, o experiente Juan e o Donatti brigam pela vaga de Rafael Vaz, enquanto no meio-campo Alan Patrick e Mancuello lutam para entrar no lugar aberto por Diego. Vaz sofreu uma luxação no ombro esquerdo no jogo contra o Santos, no último dia 27 de novembro, no Maracanã, onde o Flamengo venceu por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Já Diego levou o terceiro cartão amarelo por causa de sua comemoração efusiva com os torcedores após marcar o segundo gol deste confronto.

Após se machucar, Vaz deu lugar a Juan durante a partida diante dos santistas e saiu de campo com o ombro esquerdo imobilizado por uma tipoia. Sem poder contar com o defensor e também com Diego, o Flamengo tem como uma provável escalação para domingo com Alex Muralha; Pará, Rever, Donatti (Juan) e Jorge; Márcio Araújo, William Arão e Alan Patrick (Mancuello); Gabriel, Everton e Guerrero.

Com 70 pontos, o Flamengo possui dois de vantagem para o Santos, terceiro colocado, e precisa de uma vitória para assegurar o vice-campeonato do Brasileiro sem depender do resultado do duelo que o time paulista fará contra o lanterna e rebaixado América-MG, domingo, às 17 horas, na Vila Belmiro.

Como o Santos tem uma vitória a mais do que os rubro-negros, ficará com o segundo lugar se confirmar favoritismo diante da equipe mineira e o Flamengo no máximo empatar com o Atlético-PR, quinto colocado, que tentará assegurar a sua classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores neste confronto.