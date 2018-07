Zé Ricardo comemora 'passo importantíssimo' do Flamengo na Libertadores

Depois da vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre a Universidad Católica, conquistada na noite desta quinta-feira, no Maracanã, pelo Grupo 5 da Libertadores, o técnico Zé Ricardo exaltou o peso do triunfo e disse que o time mostrou capacidade de superação para sair de campo com os três pontos que lhe garantiram na ponta da chave.

"Foi um passo importantíssimo para a gente. Era uma partida com dificuldade muito grande, e a nossa equipe vem jogando muitas partidas decisivas. Sair com uma vitória mostrou um grande poder de superação do nosso grupo", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Sem Diego, que se recupera de cirurgia, Rômulo, contundido, e Berrío, que cumpre suspensão, e com poucas opções no banco, o Flamengo encerrou a partida no Maracanã com quatro laterais em campo, Pará, Rodinei, Trauco e Renê. A formação inusitada veio depois de um primeiro tempo morno para o time carioca, de acordo com o técnico.

"Fomos ansiosos no primeiro tempo, muito perde e ganha. Isso deixou o jogo sem controle para a gente. Corrigimos para parar a bola mais no ataque e andar mais rápido com a defesa. Estávamos sem uma opção mais aguda e o Rodinei se prontificou. A saída dos lados completa a triangulação e busca o espaço nas costas dos zagueiros", explicou Zé Ricardo.

Ao lado do técnico na coletiva, o atacante Paolo Guerrero, autor do segundo gol do Flamengo no jogo, também exaltou a vitória sobre do time rubro-negro. "O grupo mostrou muito caráter depois que tomamos o gol de empate. A gente luta, joga, estamos tendo jogos muito intensos e decisivos. O grupo está de parabéns", ressaltou o jogador peruano.

O gol de Guerrero na partida foi emblemático para o time, pois foi o 200º do Flamengo em edições da Libertadores. "Fico muito orgulhoso por fazer parte desse clube", disse o jogador. "Estar dentro da historia do clube é uma motivação especial. Espero que eu siga fazendo gols e ajudando o time, que é o mais importante", completou.

Após vencer na Libertadores, o Flamengo começa a focar nesta quinta-feira apenas o jogo de volta da final do Campeonato Carioca, domingo, às 16 horas, contra o Fluminense. Em vantagem após ganhar o duelo de ida por 1 a 0, a equipe irá treinar na próxima tarde em atividade marcada para começar às 15h30.