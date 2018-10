Zé Ricardo confirma ausências de Jean e Gatito na Sul-Americana

O técnico Zé Ricardo confirmou, nesta terça-feira, que o volante Jean e o goleiro Gatito Fernández são desfalques do Botafogo para o duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira, no Engenhão, pela Copa Sul Americana.

Jean deixou o jogo diante do São Paulo, no fim de semana, ainda no primeiro tempo se queixando de dores na coxa esquerda, vai desfalcar o time por algum tempo. "Jean está fora, teve uma lesão. Não sei quanto tempo vai ficar fora", revelou o técnico.

Zé Ricardo explicou a situação de Gatito, que sofreu uma fratura no punho direito ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, seguindo fora do time. "Gatito não joga amanhã (quarta-feira), ainda não se recuperou 100%", revelou o técnico.

Matheus Fernandes e Saulo, assim, vão ganhar nova oportunidade entre os titulares. Além disso, o Botafogo também terá o desfalque de Erik, que disputou a Copa Sul-Americana pelo Atlético Mineiro. E, assim, Pimpão vai jogar no seu lugar.

Zé Ricardo espera um duelo emocionante contra o Bahia, como foi o primeiro duelo da série. E convocou a torcida botafoguense a lotar o Engenhão, ajudando o clube a se classificar às quartas de final da Sul-Americana.

"É gostoso o mata-mata, a emoção é desde o apito do primeiro jogo ao último minuto do jogo final. Vibramos com o gol do Pimpão, como a gente brigou para empatar. O jogo de amanhã é diferente. O Bahia vai poder esperar o Botafogo e utilizando o que eles têm de melhor, que é um ataque muito rápido. Entendo que amanhã será um espetáculo gostoso. Espero que seja um jogo aberto, um jogo franco. Precisa de alegria. Existem estratégias e estratégias. Espero que lote amanhã", disse o treinador.

Depois da derrota por 2 a 1 em Salvador, uma vitória por 1 a 0 basta aos cariocas para avançar às quartas de final. Triunfo por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis e, caso o Bahia marque dois ou mais gols, o Botafogo terá que vencer por, no mínimo, dois gols de diferença.