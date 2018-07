Zé Ricardo confirma estreia de Diego Alves contra o Corinthians

O técnico Zé Ricardo confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira a estreia do goleiro Diego Alves na equipe do Flamengo no jogo contra o Corinthians, o líder do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, em Itaquera, pela 17ª rodada da competição. O treinador elogiou o adversário, mas procurou exibir confiança no desempenho dos seus comandados.

"Corinthians fez por merecer em algumas partidas vencer, mas em outras o adversário até mereceu sair com a vitória, o que acabou não acontecendo. Vamos tentar quebrar essa sequência do Corinthians. É um time muito equilibrado. Nós, em geral, também levamos poucos gols. Somos terceira ou quarta melhor defesa. Temos média pequena de gols sofridos no ano. Vamos procurar equilibrar e escrever nova história nessa partida", analisou o técnico.

Zé Ricardo também minimizou a repercussão das críticas que tem recebido de torcedores após a derrota por 4 a 2 para o Santos, na Vila Belmiro, na quarta passada. Nem mesmo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil aplacou a revolta de parte da torcida, especialmente pela escalação do goleiro Alex Muralha.

"Acompanho pouco redes sociais. Não faço planejamento ou tomo decisões em cima de redes sociais. Semana passada, vieram me mostrar, muita gente brincando de forma pejorativa com o que aconteceu. Como vamos dar atenção a redes sociais? Temos nossas convicções junto com a comissão. Procuro trabalhar dentro de campo, ver o que produz no treino e observo adversários", desabafou Zé Ricardo.

O técnico, que comandou um treino no Ninho do Urubu nesta sexta, ainda tem algumas dúvidas para confirmar os 11 titulares que enfrentarão o Corinthians. O zagueiro Rafael Vaz é um jogador que pode ser sacado. O atacante Geuvânio, que ainda sente dores por uma pancada sofrida no jogo contra o Coritiba, é dúvida.

O Flamengo é o quarto colocado do Brasileirão, com 28 pontos. Se vencer o Corinthians, o clube carioca diminui para nove pontos a desvantagem que tem para o líder da competição, porque subiria para 31 pontos, mantendo o rival com 40.