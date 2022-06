Zé Ricardo confirma ida para futebol japonês e agradece apoio no Vasco

Horas depois de o Vasco anunciar a saída inesperada de Zé Ricardo, o técnico confirmou que está se transferindo para o futebol japonês. O treinador de 51 anos assinou contrato de dois anos com o Shimizu S-Pulse, que disputa a primeira divisão do campeonato do país asiático.

"Em um momento de tantas incertezas e indefinições, como é muito comum no meio do futebol, acabei aceitando o convite do Shimizu S-Pulse, da elite japonesa, onde ficarei pelos próximos dois anos. Um novo desafio na minha carreira, em um país tão elogiado por sua cultura e tradição", informou, pelas redes sociais.

A despedida se deve à boa proposta japonesa e também sobre a indefinição sobre Zé Ricardo no futuro do clube carioca, que deve mudar de mãos nas próximas semanas, com a negociação avançada entre o Vasco e a 777 Partners, que deve confirmar a compra da SAF do clube carioca.

Na mensagem publicada neste domingo, Zé Ricardo se despediu dos jogadores, torcida e diretoria, agradecendo pelo apoio recebido. Em bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco teve um fraco início na competição e parte da torcida chegou a pedir a demissão do treinador, que foi bancado pela direção.

"Com o coração apertado, venho anunciar minha saída do Club de Regatas Vasco da Gama. Gostaria de agradecer, de início, ao presidente Jorge Salgado pela honestidade e confiança que sempre mostrou em meu trabalho e pelo suporte dado durante todo esse período, ao grupo extraordinário de atletas e homens, pelos quais terei sempre a maior admiração, carinho e respeito, e a todos os demais funcionários do clube, em especial do CT Moacyr Barbosa", declarou o treinador.

"Sem dúvida, deixo um lugar com o ambiente extremamente profissional, onde construímos uma verdadeira família. Foram meses intensos, de muito trabalho e dedicação. À imensa e apaixonada torcida vascaína, também deixo o meu muito obrigado por tudo que vem fazendo durante os jogos. Poucas vezes vi uma sintonia e energia como as que São Januário vinha nos proporcionando. Com vocês ao lado e jogando junto, tenho certeza que o objetivo maior ficará mais próximo de ser alcançado", afirmou Zé Ricardo.