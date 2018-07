Zé Ricardo confirma mudanças no Vasco e time terá volta de Thalles neste sábado

O técnico Zé Ricardo, do Vasco, revelou que vai relacionar o jovem atacante Thalles para a partida neste sábado contra a Chapecoense, às 16 horas, em São Januário, ainda com portões fechados ainda em cumprimento de determinação do STJD, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante contou que o atleta tem se empenhado para superar os problemas devido ao excesso de peso e, por isso, deverá ganhar uma oportunidade.

"Thalles teve alguns problemas já conhecidos, mas se recuperou. A gente conversou bastante. Tem muita gente no clube querendo o bem dele. Como estou chegando, não vou ter a presunção de ser o salvador da pátria nesse caso. Mostrei que ele tem que trabalhar com performance e ele tinha que se ajudar. Ele bateu algumas metas que deveria cumprir e está relacionado", explicou o treinador cruzmaltino em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.

Zé Ricardo também destacou a necessidade de o time vascaíno estar atento ao crescimento da equipe catarinense na competição. A Chapecoense venceu os dois últimos jogos no Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento.

"Esperamos fazer um bom jogo e sair de São Januário com uma boa vitória. Temos um adversário perigoso, que sabe jogar bem fora de casa e a gente já está atento. A Chapecoense vem fazendo uma pontuação muito boa nos últimos jogos, estão em crescimento. Precisamos jogar em alto nível se quisermos sair daqui com os três pontos", projetou Zé Ricardo.

O Vasco - 9.º colocado no torneio, com 32 pontos - encerrou a preparação para o próximo compromisso no Brasileirão nesta sexta com um treino no complexo esportivo de São Januário, no Rio de Janeiro. O meia Wagner, que ainda está se recuperando de uma lesão na coxa, está fora da partida.