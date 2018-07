Zé Ricardo confirma que foi procurado pelo Vasco e terá reunião nesta terça

Zé Ricardo é o nome preferido pela diretoria do Vasco para substituir Milton Mendes, demitido na última segunda-feira. O treinador revelou que teve um primeiro contato com membros do clube de São Januário e vai se reunir com eles nesta terça para negociar um possível acordo visando assumir o comando do time, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"Durante o dia alguns amigos me ligaram porque o meu nome foi citado em um jornal do Rio caso o Milton viesse a sair do Vasco. Depois do pronunciamento da saída do Milton, eu já estava no aeroporto para vir para São Paulo. Desliguei o celular no voo. Assim que cheguei aconteceu uma ligação do clube com o interesse de conversar. Eu estava pronto para entrar no programa e deixei essa conversa para amanhã (terça-feira)", explicou, em entrevista ao SporTV, na noite de segunda-feira.

Zé Ricardo destacou que precisará ouvir as pretensões da diretoria do Vasco antes de tomar uma decisão e deu a entender que não aceitará uma oferta de prazo curto, apenas para o restante do Brasileirão, esperando que o clube tenha um projeto mais longo e não apenas visando a lutando contra o rebaixamento.

"É uma decisão difícil. Em três meses você precisa conhecer o grupo, mas tudo depende do que o clube quer não só para os próximos três meses. Lógico que não é a condição ideal para assumir um clube", afirmou.

O treinador destacou que tinha outros planos no momento, planejando passar um período de aperfeiçoamento na Europa, mas admitiu que a oferta do Vasco pode fazê-lo mudar de ideia.

"Tinha um intercâmbio marcado para o início de outubro. Eu vou para a Europa aproveitando que eu trabalhei na Itália com futsal. Gostaria de passar esse tempo lá. Mas eu vou conversar com o pessoal do clube para ver o que é melhor para o meu futuro. Como profissional, a gente precisa escutar todas as equipes e o Vasco é uma grande equipe. Fico lisonjeado ao ser lembrado pelo clube em um momento como esse", comentou.

Zé Ricardo foi demitido do Flamengo em 6 de agosto e tem forte ligação com o clube, o primeiro em que teve uma experiência como técnico profissional e onde trabalhou por anos nas categorias de base. Porém, garantiu que não teria problema para trabalhar em um clube rival.

"Como profissional, a gente precisa avaliar a nossa carreira. A gente sempre quer receber convites de clubes grandes. O Vasco é um clube gigante. Caso aceite o convite, não vou levar isso em consideração", concluiu Zé Ricardo.