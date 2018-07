Zé Ricardo confirma Wagner e Paulão no Vasco, mas faz mistério sobre Andrey

O técnico Zé Ricardo confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Paulão e o meia Wagner serão titulares no Vasco para o duelo contra o Avaí, quarta, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wagner está totalmente recuperado de uma contusão na coxa direita, enquanto Paulão será o substituto do suspenso Breno. "De certo mesmo é a volta do Wagner na equipe titular no lugar do Yago (Pikachu)", antecipou o treinador, para confirmar depois a escalação do zagueiro.

"Acredito que o Breno e o Anderson estão fazendo um bom miolo de zaga, mas a equipe toda vem fazendo um grande trabalho defensivo. Infelizmente, assim que eu cheguei, o Paulão teve uma contusão, mas já está totalmente recuperado e treinando normalmente faz bastante tempo. Se tivermos novamente um trabalho coeso e um grupo participativo sem bola, não teremos grandes problemas nesse setor", acrescentou.

Sobre a formação no meio, o treinador despistou e não confirmou a entrada de Andrey, que treinou na vaga de Jean. "Fizemos alguns trabalhos mais intensivos não só com o Andrey, mas também com o Bruno Paulista, o Jean e o Wellington. Até poderia dar o time, como sempre tenho feito, mas vou deixar essa dúvida para amanhã (quarta)", afirmou. "O Andrey está há bastante tempo no clube e o enfrentei várias vezes na base. É um jogador que consegue não só fazer a figura de primeiro, como também de segundo volante."

Zé Ricardo avaliou também o adversário desta quarta-feira e previu um jogo complicado. "Vamos jogar contra uma equipe difícil e que costuma dar trabalho quando joga em casa. O Avaí vem fazendo um returno muito bom, possui jogadores que estão se destacando individualmente, casos do Júnior Dutra, do Alemão, do Douglas e do Capa. Teremos que estar ligados, fortes, com todo mundo em seu melhor nível para conquistarmos um bom resultado", completou.

O Vasco deve iniciar a partida com: Martín Silva; Madson, Paulão, Anderson Martins e Ramon; Wellington, Andrey, Mateus Vital, Wagner e Nenê; Andrés Ríos.