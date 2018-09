Zé Ricardo critica atuação do Botafogo em goleada e promete mudanças

O técnico Zé Ricardo não escondeu a insatisfação com o desempenho do Botafogo na derrota de sábado diante do Grêmio. Em Porto Alegre, a equipe carioca foi dominada pelo adversário e acabou goleada por 4 a 0. O técnico Zé Ricardo considerou que o time alvinegro não foi competitivo o suficiente.

"A questão da competitividade é fundamental. Certamente, a gente não competiu. Enfrentamos uma equipe que vinha de resultado importante e motivada e não conseguimos equilibrar nesse aspecto. Fica muito difícil. O Grêmio tem jogadores de valor individual muito bom. A gente não conseguiu equilibrar isso", apontou.

O resultado deixou o Botafogo em situação ruim no Brasileirão, na 14.ª colocação, com 25 pontos, a apenas quatro da Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento e ainda atua na rodada. Para evitar uma nova atuação tão ruim quanto a de sábado, Zé Ricardo prometeu mudar a equipe.

"Temos que mudar, certamente. Vamos ver se vamos mudar peças ou maneira de jogar, mas não podemos repetir uma atuação dessa. Logicamente, depois do jogo que fizemos contra o Sport, a gente esperava uma reação melhor. Eu acredito no nosso grupo. Está bastante dolorido com a derrota de hoje", disse.