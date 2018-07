Zé Ricardo critica Flamengo após vitória: 'Esperávamos mais'

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, Zé Ricardo criticou a atuação do Flamengo neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O técnico se disse insatisfeito com o desempenho do time rubro-negro e admitiu que "esperava mais" na rodada.

"Não estamos satisfeitos com a performance da equipe porque esperávamos mais, mesmo sabendo que tivemos algumas estreias importantes hoje, atletas que ainda vão entrar na melhor forma e outros jogadores que estavam suspensos para a partida de hoje. Mas isso faz parte", avaliou o treinador.

Para Zé Ricardo, a queda no rendimento quase custou a vitória fora de casa. "Tecnicamente, não estivemos em nosso melhor dia. Essa baixa de rendimento acabou proporcionando, principalmente no início do jogo, algumas oportunidades para o Bahia. Estou feliz pelo resultado, mas penso que precisamos melhorar o rendimento", ponderou.

Se não aprovou a atuação do Flamengo, Zé Ricardo ao menos saiu de campo satisfeito com as estreias de Everton Ribeiro e Rhodolfo, que jogou sua primeira partida como titular. "Importante eles fazerem essa estreia, não só o Everton, mas também o Rhodolfo, que começou uma partida pela primeira vez. Acho que já tirou o primeiro peso. Acho que, cada vez mais, daremos mais condições para que eles possam render seu máximo", afirmou.

Com o triunfo em Salvador, o Flamengo chegou ao terceiro lugar do Brasileirão. Mas Zé Ricardo ainda não pensa na próxima rodada, contra o São Paulo, no estádio Luso-Brasileiro. Antes disso, na quarta, enfrentará o Santos no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no mesmo Luso-Brasileiro.

"O Santos é uma excelente equipe. Sabemos muito bem da qualidade de seus atletas, com talentos individuais muito interessantes. É uma equipe que, desde a época do Dorival, é muito difícil de enfrentar. Agora está com o Levir, mas mantém sua qualidade alta. Sabemos que o jogo será duríssimo, muito provavelmente decidido nos detalhes", projetou o treinador.