Zé Ricardo define Botafogo com Dudu Cearense para encarar a Chapecoense

O técnico Zé Ricardo resolveu nesta quarta-feira a única dúvida na escalação do Botafogo para encarar a Chapecoense. Na atividade da véspera da partida, que acontecerá na Arena Condá, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador trabalhou com Dudu Cearense entre os titulares.

Sem contar com Rodrigo Lindoso, suspenso, Zé Ricardo deixou a definição sobre seu substituto para esta quarta. Gustavo Bochecha e Marcelo Benevenuto também brigavam pela vaga, mas o treinador optou pela experiência de Dudu Cearense. Na lateral esquerda, sem poder contar com o lesionado Gilson, a opção natural foi Moisés.

Se não promover nenhuma grande surpresa de última hora, Zé Ricardo levará o Botafogo a campo na quinta com: Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Dudu Cearense, Matheus Fernandes e Léo Valencia; Erik, Luiz Fernando e Brenner.

O lateral Marcinho concedeu entrevista coletiva após o treinamento e ressaltou a necessidade de vencer a Chapecoense. "A gente tem que acabar com essa chance de rebaixamento, sair dessa situação. Estamos focados nestes jogos, são cinco finais. A ideia é livrar do rebaixamento", declarou.

O confronto desta quinta é tido como um duelo direto na luta contra o descenso. Afinal, o Botafogo tem 41 pontos, na 12.ª colocação, quatro à frente da Chapecoense, que abre a zona do rebaixamento.