Zé Ricardo diz contar com volta de Donatti no Fla contra o Atlético-PR

O técnico Zé Ricardo afirmou nesta terça-feira que conta com o retorno do zagueiro Donatti para o jogo desta quarta, contra o Atlético Paranaense, pela Copa Libertadores. O defensor ficou de fora da partida contra o Botafogo, no domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca, por conta de dores musculares.

"A expectativa é de que ele jogue", declarou o treinador, antes do treino realizado no início da noite desta terça, no gramado sintético da Arena da Baixada, local do jogo desta quarta. "Trouxemos para o treinamento. Treinando bem e, não sentindo nada, ele vai para o jogo", avisou Zé Ricardo.

Mesmo virando dúvida, por causa do desfalque no fim de semana, Donatti viajou com a delegação rubro-negra para Curitiba. O treino desta terça, fechado durante a maior parte à imprensa, deve servir de avaliação para Zé Ricardo definir se contará com o zagueiro nesta quarta.

Além dos titulares, o treinador precisará definir quais reservas irão para o banco porque, pelas regras da competição, somente sete jogadores poderão ficar no banco.

Líder do Grupo 4, o Flamengo soma seis pontos, contra cinco do Universidad Católica e quatro do Atlético. O San Lorenzo ocupa a lanterna da chave, com apenas um ponto em três jogos. Se vencer nesta quarta, em Curitiba, o time carioca ficará muito perto de assegurar a vaga nas oitavas de final.