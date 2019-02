Zé Ricardo diz que ganhou opções para o Botafogo em vitória

A boa atuação do Botafogo na vitória sobre o Boavista por 3 a 0, neste domingo, em Saquarema, deixou o técnico Zé Ricardo mais tranquilo e confiante em relação ao futuro do time. Ele considerou que o grupo se manteve focado no jogo e agora vai precisar pensar somente na estreia do time na Copa Sul-Americana, diante do Defensa Y Justiça, da Argentina, quarta-feira, às 21h30, no Engenhão.

"Nós poupamos alguns jogadores e demos ritmo a outros. Além disso, usamos alguns garotos, como o Rickson e o Jonathan, que mostraram personalidade. Acho que mais do que os três pontos, nós ganhamos opções para o nosso elenco nesta temporada", resumiu o treinador.

Esta foi a primeira vitória do Botafogo, que já estava eliminado da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Terminou com quatro pontos, em quinto lugar no Grupo C, superando a Cabofriense pelo saldo de gols: -1 a -3. O time só volta a jogar no Carioca no início da Taça Rio, o segundo turno, o dia 24 contra o Vasco, no Engenhão.

O clima era realmente de alívio nos vestiários pela vitória. O lateral-esquerdo Jonathan, de 20 anos, marcou seu primeiro gol como profissional e garante estar pronto para ajudar o time. "Estou treinando com o grupo desde a pré-temporada. O trabalho é sério e o grupo está determinado", assegurou.

A diretoria continua atrás de reforços. E parece bem perto de acertar com o meio-campista Cícero, atualmente no Grêmio. Com 34 anos, ele já esteve três vezes no Fluminense, além de ter defendido clubes como São Paulo, Santos e Vitória, entre outros.