Zé Ricardo diz que sequência de vitórias do Botafogo 'afrouxou o nó da gravata'

O técnico Zé Ricardo falou nesta sexta-feira sobre o momento do Botafogo às vésperas do confronto de domingo diante do São Paulo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador celebrou os dois triunfos consecutivos - contra América-MG e Vitória -, que afastaram o time da zona de rebaixamento, mas pediu bastante atenção diante do líder da competição.

"Certamente, para qualquer trabalho os resultados são importantes para que se fortaleçam as ideias e aumente a confiança. As duas últimas vitórias foram importantes, afrouxou um pouco o nó da gravata, mas temos que estar em alerta para enfrentarmos o líder do campeonato", considerou.

Com os resultados recentes, o Botafogo subiu para 32 pontos, na 12.ª colocação, a quatro da Chapecoense, que abre a zona do rebaixamento. Zé Ricardo sabe, porém, que uma derrota contra o São Paulo pode empurrar o time novamente para uma situação desconfortável.

"Precisamos do placar mesmo com os dois últimos resultados. Em duas rodadas, tudo pode mudar, nosso sinal de alerta é grande e nosso respeito ao São Paulo também. Estamos crescendo e acredito que nesse final de semana temos que ratificar isso. Importante enfrentarmos uma equipe de alto nível", considerou o treinador.

Para a partida, Zé Ricardo pode voltar a contar com o goleiro Gatito Fernández, após longo período afastado por lesão. O treinador, no entanto, fez mistério sobre o assunto. Caso o paraguaio ainda não esteja disponível, Saulo seguirá como titular.

"O Gatito, com toda sua experiência e carreira desenvolvida aqui e na seleção paraguaia, é importante, mas não o levarei se não estiver confiante. Estamos dependendo dele e sua liberação total pelo departamento médico e preparador de goleiros. Confiamos no Saulo e no Diego, apesar de algumas pessoas não acharem isso."