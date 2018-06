Zé Ricardo diz que Vasco conta com Nenê e confirma jogador para pegar o Flamengo

O técnico Zé Ricardo ignorou as incertezas sobre o futuro de Nenê no Vasco e confirmou o jogador para o clássico com o Flamengo. Nesta sexta-feira, o comandante cruzmaltino disse que o clube conta com o meia-atacante de 36 anos e garantiu sua presença em campo no duelo deste sábado, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

"Estamos prontos para o clássico. Nos preparamos dentro daquilo que havíamos planejado no início da temporada. A partida de amanhã é importante para a caminhada na Taça Guanabara. O nosso time está definido. É aquele que vocês já conhecem. Fizemos o apronto e ajustamos algumas coisas. Vamos atuar com aqueles jogadores que consideramos em melhores condições", declarou.

A assessoria do Vasco ratificou a posição de Zé Ricardo e confirmou a presença de Nenê no clássico. Titular na derrota de quarta-feira para a Cabofriense, quando Zé Ricardo optou por uma escalação alternativa, o jogador não garantiu a permanência no clube cruzmaltino após o apito final e teria chegado a um acordo financeiro com o São Paulo para reforçar o time paulista na temporada.

Mesmo assim, Zé Ricardo escalará Nenê no fim de semana, na vaga que Desábato ocupou diante do Nova Iguaçu, quando o Vasco atuou com os titulares. O treinador, aliás, mostrou tanta confiança na permanência do meia-atacante que confirmou sua inclusão na lista de 25 inscritos para a Libertadores.

"Definimos a relação e estamos mandando hoje à tarde ou à noite, mas, se não me engano, o regulamento diz que em até 48h pode mudar esses 25 nomes. O Nenê está nela. Contamos muito com ele. Werley também está nela. Se apresentou ontem, fez os exames, foi aprovado", disse.

O treinador também falou da importância que um triunfo no clássico teria para a estreia do Vasco na Libertadores. Na próxima quarta-feira, o clube carioca encara o Universidad de Concepción, no Chile, pelo jogo de ida da fase preliminar.

"Uma vitória deixará o time ainda mais motivado para a estreia na Libertadores. Buscamos sempre melhorar o desempenho e teremos a oportunidade de fazer isso diante de um rival tradicional. Vamos procurar vencer e fazer uma grande apresentação para irmos mais confiantes para a partida lá do Chile."