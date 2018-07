Zé Ricardo diz que Vasco foi premiado com virada no fim e enaltece 'merecimento'

Depois de ver o Vasco vencer o Atlético Mineiro por 2 a 1, de virada, com um gol marcado aos 41 minutos do segundo tempo e com um outro feito nos acréscimos, aos 52, o técnico Zé Ricardo afirmou que o seu time foi premiado com a vitória por ter atuado de forma ofensiva desde o começo do confronto realizado neste domingo, em São Januário, no Rio, onde as duas equipes estrearam no Campeonato Brasileiro de 2018.

"Merecemos a vitória até porque buscamos o gol desde o início. O gol do Atlético e a reclamação que gerou em torno do lance, tirou um pouco a nossa concentração. Perdemos a autoestima e a volúpia organizada que estávamos tendo. Demos oportunidades para o Atlético ampliar no primeiro tempo. No intervalo, organizamos um pouco, buscamos o equilíbrio e deu certo. Batalhamos, martelamos e quando tivemos a posse de bola mais equilibrada, conseguimos dominar o jogo", afirmou o comandante, em entrevista coletiva.

O comandante também exaltou a boa atuação do goleiro atleticano, que praticou ótimas defesas e dificultou ainda mais a missão da equipe vascaína para reverter um placar adverso de 1 a 0 após o adversário marcar em belo gol de Otero aos 12 minutos da etapa inicial. "O Victor fez uma grande partida, assim como no ano passado (em outro duelo entre as duas equipes). Apesar disso, o mais importante é que a vitória veio por merecimento", completou.

O treinador também reconheceu que não foi fácil para o Vasco estrear neste Brasileirão depois de ter perdido o título do Campeonato Carioca para o Botafogo, no domingo retrasado, no Maracanã, onde viu o rival vencer a partida com um gol marcado nos acréscimos e depois garantir a taça na disputa por pênaltis. O time vascaíno atuava pelo empate, após ter vencido o duelo de ida da final, mas caiu no fim diante dos botafoguenses.

"A tristeza pela derrota no final do Campeonato Carioca existe, ainda está doendo muito, mas essas situações servem de aprendizado e fazem parte da vida. O Brasileiro exige transpiração, mas não apenas isso. Precisamos também jogar de maneira organizada e ter uma identidade. Demonstramos isso hoje (domingo), pois tivemos grande parte do jogo sob controle. Dei os parabéns aos jogadores no vestiário por essa postura", ressaltou Zé Ricardo, que agora vai preparar o Vasco para enfrentar o Racing na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Argentina, pela Copa Libertadores.

"Espero um jogo extremamente difícil. Temos como exemplo a partida inicial do Racing contra o Cruzeiro (batido por 4 a 2 pela equipe argentina). É um time que pressiona bastante e que possui dois homens de frente com muita capacidade de decisão, que são o Centurión e o Lautaro Martinez. O (estádio) El Cilindro estará lotado, mas teremos que suportar a fazer pressão que vão fazer, até porque o Racing colocará um pé na classificação se vencer a partida. É um jogo fundamental para nós e iremos para lá cientes de que podemos fazer um grande jogo", projetou o técnico vascaíno.

"Entrega e comprometimento nós temos, mas precisamos estar do primeiro ao último minuto com um alto nível de concentração. Montamos uma estratégia para o jogo lá e vamos fundamentá-la nos próximos dias de treinamento para colocá-la em prática no dia do jogo", reforçou Zé Ricardo.