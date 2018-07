Zé Ricardo e Diego destacam que Fla continua na luta pelo título: 'Ainda é possível'

O Flamengo voltou a ganhar esperança de que poderá lutar pelo título do Campeonato Brasileiro ao vencer o América-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, onde assumiu a vice-liderança provisória ao chegar aos 66 pontos - está dois à frente do Santos, que nesta 35ª rodada poderá retomar o segundo lugar se bater o Vitória nesta quinta, a partir das 19h30, na Vila Belmiro.

Ao analisar o triunfo que rebaixou o time mineiro para a Série B, o técnico Zé Ricardo admitiu que a equipe carioca ficou devendo uma atuação melhor, mas exaltou que a mesma segue sonhando com a possibilidade de conquistar a taça nas rodadas derradeiras da competição.

"Precisamos estar atentos. Ainda temos expectativas de título matematicamente. Nosso rendimento não foi o ideal, mas conseguimos os três pontos. Brigamos muito, nos dedicamos durante os 90 minutos e isso foi fundamental para sairmos dessa fase de quatro jogos sem vitória. Vamos nos preparar para fazer um jogo melhor do que o que fizemos hoje (quarta) contra o Coritiba (domingo, no Maracanã). Foram três pontos importantes e acredito que essa vitória possa nos empurrar para a melhora", analisou.

Zé Ricardo, entretanto, lembrou que o Flamengo precisa "vencer todos os jogos" nas três rodadas finais, assim como terá de contar com tropeços de rivais que lutam para alcançar o topo. "Quanto aos adversários, todos têm jogos difíceis pela frente. Torcemos para que os resultados nos favoreçam. Palmeiras, Atlético-MG e Santos também terão partidas difíceis pela frente", enfatizou.

O meia Diego, por sua vez, ressaltou que o Flamengo não pode perder a esperança de que a conquista do título ainda é um objetivo possível. "Enquanto houver a possibilidade, continuaremos lutando, sonhando e acreditando. Ainda é possível. Temos que fazer nossa parte em primeiro lugar. Hoje (quarta) fizemos e agora é esperar os outros resultados", disse.

O astro da equipe ainda admitiu que o Flamengo sofreu para confirmar favoritismo diante do América-MG, mas acredita que a equipe foi superior e mereceu os três pontos. "Foi um jogo bem complicado, o que nós já esperávamos. Os últimos resultados deles, principalmente jogando em casa, mostram a dificuldade que é jogar contra o América. Mesmo na última posição, criam muitas dificuldades, e hoje não foi diferente", afirmou o atleta, para depois completar: "Fomos melhores, sofremos um pouco, soubemos sofrer e ganhamos por méritos próprios".