Zé Ricardo elogia formação com três zagueiros do Vasco em teste para Libertadores

O Vasco testou uma nova formação tática no empate sem gols com o Fluminense na quarta-feira pela quarta rodada da Taça Rio. O time atuou pela primeira vez na temporada com três zagueiros. E, apesar de não ter saído de campo com a vitória, o técnico Zé Ricardo gostou do comportamento dos jogadores.

"Era uma vontade antiga que eu tinha, desde o ano passado. Infelizmente alguns jogadores que iriam ajudar nessa nova formação saíram e aí, tivemos que adiar essa forma de jogar", disse Zé Ricardo em entrevista coletiva.

O treinador ainda informou que o duelo com o Fluminense foi um teste para a partida contra a Universidad de Chile, adversário da próxima terça-feira, em São Januário, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. "A postura tática do Fluminense é parecida com a da Universidad."

Sobre o jogo, Zé Ricardo reconheceu que o adversário teve mais chances, especialmente na etapa inicial. Mas destacou a capacidade de sua equipe conseguir se defender e não ser pressionado pelo Fluminense.

"Os dois times fizeram muito movimento durante a partida. O Fluminense teve mais chances no primeiro tempo, mas nos portamos bem diante das ações deles. Nós e eles jogamos com três zagueiros e os nossos jogadores tiveram sabedoria e entenderam a forma de jogar", avaliou.

Com o empate, o Vasco caiu para a segunda colocação no Grupo B da Taça Rio, com sete pontos. O Flamengo, que venceu o Boavista por 3 a 0, assumiu a ponta, com nove. O time de Zé Ricardo volta a campo no sábado, quando visitará o Madureira, pela quinta rodada da Taça Rio.